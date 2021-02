La Touring Car Cup sarà fra le 18 discipline dei Giochi Olimpici dei motori e il belga ottenne la medaglia d'argento due anni fa nell'edizione di Vallelunga.



“Fu un onore partecipare e spero di poter tornare in azione quest'anno - ha dichiarato Magnus - Stavolta vogliamo vincere l'oro per il Belgio, dopo una grande battaglia con la Russia persa per questione di pochissimi punti. Siamo tutti motivati e anche il RACB Team e la Federazione non vedono l'ora".



Nel 2021 si correrà al Paul Ricard, mentre il prosieguo nel WTCR – FIA World Touring Car Cup di Magnus con il supporto del RACB National Team è in via di definizione.



Foto: TCR-series.com