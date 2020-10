L'Audi RS 3 LMS del pilota del RACB National Team si era piazzata settima in qualifica, ma all'Hungaroring scivola in 21a piazza per non aver rispettato l'altezza da terra.



“Siamo stati esclusi e questo è molto deludente perché le prestazioni erano state ottime - spiega il pilota della Comtoyou - Eravamo la miglore Audi e stavo facendo del mio meglio considerando il peso che dobbiamo portare con la zavorra. Ero contento, ora invece partirò ultimo e quindi cercherò di dare comunque il massimo".



"Mi dispiace per il team perché ha lavorato durissimo, speriamo non ricapiti più. Peccato, ma è così e non possiamo farci nulla".