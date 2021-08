Gilles Magnus ha centrato la sua prima vittoria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup in Gara 1 della WTCR Race of Hungary.

Al volante della sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear, il belga è entrato nella classifica della serie come il secondo più giovane ad imporsi, all'età di 21 anni, 11 mesi e 23 giorni.



Dopo il trionfo partendo dalla pole position, il portacolori del Comtoyou Team Audi Sport ha ringraziato il suo compagno Frédéric Vervisch per averlo protetto.



“Un grande sollievo, devo dire. Quando ho saputo che sarei partito in pole ho avuto una buona sensazione perché questa è una pista dove hai bisogno di deportanza e partire davanti è sicuramente un grande vantaggio. Ma devi scattare anche bene perché è lunga arrivare alla prima curva, quindi per me quello era il momento cruciale. L’abbiamo fatto molto bene e dopo è stato solo questione di gestire", ha detto Magnus.



"Sono stato fortunato ad avere Fred dietro di me, mi ha difeso molto bene, quindi devo ringraziarlo, buon lavoro di squadra. Sono davvero felice perché finalmente ce lo siamo meritato. Sono stato secondo un paio di volte, quindi sono davvero contento di questa vittoria. Abbiamo avuto un inizio di stagione difficile, quindi essere terzi in classifica è super”.

