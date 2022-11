Gilles Magnus alla WTCR Race of Bahrain si è scusato con il suo team Comtoyou e con il compagno di squadra Mehdi Bennani.

Il belga ha perso il controllo della sua Audi RS 3 LMS in frenata alla curva 4 nel corso del primo giro di Gara 2 e ha urtato la fiancata della vettura di Bennani. Mentre il marocchino è stato in grado di proseguire chiudendo all'ottavo posto, anche se con danni e una gamba destra dolorante, Magnus si è ritirato subito in quello che è stato un weekend infelice per il giovane, dopo la sua uscita anticipata da Gara 1.



"Sono molto deluso", ha dichiarato Magnus. "Credo che questo sia il punto più basso della mia carriera. Dopo che il Paul Ricard era già stato un grande successo con i FIA Motorsport Games [ritiro], questo fine settimana è stato il peggiore e voglio scusarmi con Comtoyou, con Mehdi e con gli altri miei compagni di squadra. Non ho distrutto solo la mia corsa in Gara 2, ma anche quella dei miei colleghi e soprattutto Mehdi. Mi dispiace molto, tutti noi abbiamo momenti bassi nella nostra carriera e questo è il mio".



"C'era molta sabbia [fuori traiettoria] e questo è ciò che ho sottovalutato. Nel cambio di aderenza ho bloccato tutte e quattro le ruote e sono andato dritto contro Mehdi. Sono molto dispiaciuto e mi impegnerò al massimo per Jeddah per restituire qualcosa alla squadra".

