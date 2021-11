Gilles Magnus potrebbe conquistare il WTCR Trophy nel weekend della WTCR Race of Italy.

Il pilota della Comtoyou è in lizza con il compagno Tom Coronel per la categoria indipendenti del WTCR – FIA World Touring Car Cup.



Magnus all'Adria International Raceway si presenta con 27 punti di margine sull'olandese.



Il sistema prevede assegnazione dei punti sulla scala di 10-8-5-3-1 nelle gare, con 1 punto assegnato in qualifica al più rapido.



Fuori dalla lotta c'è Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers’ Academy) mentre ad Adria anche Nicola Baldan potrà dire la sua con la Hyundai della Target Competition.



Nella foto, da sinistra: Magnus, Coronel e Boldizs

