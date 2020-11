Gilles Magnus ha vinto il TAG Best Lap Trophy della WTCR Race of Spain in aggiunta al titolo FIA Rookie Award.

Il pilota della Comtoyou Racing ha ottenuto con la sua Audi RS 3 LMS il miglior giro del MotorLand Aragón in 2'06"689 in Gara 1. In Gara 3 è partito dalla DHL Pole Position, ma si è dovuto accontentare del quinto posto.



Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) ha firmato il primato in Gara 1 in 2'06"881, mentre Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co) lo ha fatto in Gara 3 in 2'07"757.