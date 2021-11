Gilles Magnus ha completato il weekend della WTCR Race of Italy conquistando il WTCR Trophy e incrementando il vantaggio nella classifica Junior del WTCR.

Il pilota della Comtoyou si è imposto nella categoria degli indipendenti che gareggiano senza il sostegno finanziario diretto di un marchio. Il belga ha centrato il successo in Gara 2 e anche un podio assoluto con la sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear.



"È bello avere vinto un titolo", ha detto Magnus. "Abbiamo davvero dominato, ora ho qualcosa da mettere sul caminetto, quindi sono davvero contento".



Il 22enne è anche in una buona posizione per vincere il FIA WTCR Junior Driver Title per il secondo anno consecutivo. Con la WTCR Race of Russia che decide la stagione, ha un vantaggio di 22 punti sul pilota del team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing, Luca Engstler.

Ad

WTCR Ehrlacher sempre più Goodyear #FollowTheLeader, ora è a +36 UN' ORA FA

WTCR Colpaccio di Ehrlacher in Italia, il titolo WTCR verrà assegnato in Russia 17 ORE FA