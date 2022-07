Gilles Magnus ha avuto un weekend difficile nel WTCR - FIA World Touring Car Cup e vuole rialzarsi in fretta.

Dopo aver ottenuto la sua seconda vittoria di serie alla WTCR Race of Spain il mese scorso, il belga era arrivato a Vila Real per la WTCR Race of Portugal carico.



Tuttavia, si è subito reso conto che replicare il successo ottenuto al MotorLand Aragón sarebbe stato difficile, anche perché la sua Audi RS 3 LMS aveva 40 kg di peso di compensazione, come previsto dalle regole del WTCR.



Qualificatosi 11°, Magnus si è trovato fuori nel giro iniziale di Gara 1 quando una collisione con Yvan Muller lo ha costretto a rientrare ai box con un danno. E come ha spiegato il pilota del Comtoyou Team Audi Sport, Gara 2 non è stata meglio.



"Ci aspettavamo di essere lenti, ad essere onesti, con i 40 chili in più", ha detto Magnus. "Sarebbe stata dura se in qualifica fosse andata male come è successo con il problema alla pompa del carburante. Il weekend è finito lì".



"Ho avuto qualche problema ai freni e ho perso qualche posizione [in Gara 2] a causa di questo. È stato un fine settimana da dimenticare, andiamo avanti, impariamo da lui e speriamo di essere più veloci in Italia tra due settimane".

Ad

WTCR Azcona resta Goodyear #FollowTheLeader del WTCR 18 MINUTI FA

WTCR Tassi si riscatta con il podio di Vila Real 20 ORE FA