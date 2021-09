A Jan Magnussen piacerebbe passare dal TCR Denmark al WTCR - FIA World Touring Car Cup in futuro.

Il 48enne guida una CUPRA Leon Competición per la LM Racing nella serie turismo del suo paese e ha ottenuto cinque vittorie finora in questa stagione.



In un'intervista in una recente edizione della CUPRA Racing Newsletter, il quattro volte vincitore della 24 ore di Le Mans ha detto: "Mi piacerebbe partecipare al WTCR e anche lottare per il titolo, ma in questo momento il mio obiettivo è il TCR Denmark. Sono totalmente concentrato su quello per vincerlo".



Se il danese gareggiasse nel WTCR seguirebbe le orme di Tiago Monteiro e Gabriele Tarquini, che hanno entrambi corso in Formula Uno all'inizio della loro carriera.



Foto: TCR Denmark

WTCR Jessica Backman torna a correre in Svezia 19 ORE FA

WTCR In vendita la nuova Audi RS 3 LMS TCR IERI A 05:01