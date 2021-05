Michela Cerruti ha rimesso tuta e casco per provare la Giulia della Romeo Ferraris che correrà nel PURE ETCR.

La Operations Manager del team di Opera - dopo aver seguito le Alfa Romeo Giulietta TCR nel WTCR - oggi affronta una nuova sfida con la sua squadra nella serie turismo elettrica.



Michela, supportata dai tecnici Romeo Ferraris alla presenza del personale Williams Advanced Engineering e Magelec oltre che Enel X e Goodyear, ha familiarizzato con questa auto nella mattinata di venerdì 30 aprile, potendo contare sui preziosi consigli di Stefano Coletti, primo pilota ufficializzato per la stagione 2021 del PURE ETCR, del Direttore Tecnico Mario Ferraris, che aveva portato a battesimo la vettura lo scorso mese, e di Luca Filippi, tester di questo innovativo progetto.



“Finalmente è arrivato anche il mio momento! Sono molto emozionata di aver guidato per la prima volta la Giulia ETCR by Romeo Ferraris. Dopo l’Alfa Romeo Giulietta TCR, questo è il secondo prototipo di vettura che abbiamo interamente costruito in casa per un campionato di livello internazionale e sono molto orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto", ha detto la Cerruti.



"Sono un po’ gelosa del fatto che Mario, Stefano e Luca abbiamo avuto modo di provarla prima di me, ma le sensazioni ricevute al volante sono state indescrivibili. Ho approfittato di un momento di tregua nel piano di lavoro per indossare la tuta fare qualche giro anche io. È pazzesco come la potenza e la velocità di questa auto siano molto diverse rispetto alla mia precedenza esperienza elettrica con la Formula E di prima generazione, a dimostrazione degli incredibili progressi fatti sul fronte del motorsport elettrico. Sono ancora più certa ora che la strada intrapresa con l’ETCR sia quella vincente”.



Con la Cerruti, nel WTCR abbiamo visto Kevin Ceccon, Ma Qinghua e Jean-Karl Vernay vincere al volante delle Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris iscritte dal Team Mulsanne. Vernay l'anno scorso ha conquistato il WTCR Trophy.

WTCR Vernay: “Decidere di correre con la Hyundai è stato facile” UN' ORA FA

WTCR Il PURE ETCR del promoter Eurosport Events dal 2022 diventa FIA eTouring Car World Cup IERI A 06:48