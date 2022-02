Michela Cerruti ha festeggiato l'ultimo successo ottenuto da una delle sue Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris al Daytona International Speedway lo scorso weekend, ricordando i precedenti trionfi centrati nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

La Romeo Ferraris ha infatti seguito il Team Mulsanne nel periodo 2018-2020, durante il quale Kevin Ceccon, Ma Qinghua e Jean-Karl Vernay hanno vinto gare con l'auto del Biscione, e Vernay il WTCR Trophy nel 2020.



In Florida, Roy Block e Tim Lewis si sono imposti con la macchina della KMW Motorsports team with TMR Engineering in Classe TCR dell'IMSA Michelin Pilot Challenge al termine della gara di 4h per la quale partivano terzi.



"Siamo davvero entusiasti per questo successo conquistato dalla Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR sul tracciato di Daytona, che può essere considerato un luogo speciale delle corse motoristiche - ha dichiarato la Cerruti, Team Principal della Romeo Ferraris - Assieme alle vittorie ottenute nel FIA WTCR, questo è probabilmente fra i momenti più alti del nostro progetto, con cui negli anni abbiamo sfidato grandi costruttori e che continua a dimostrare quanto sia riuscito".



"Insieme al team KMW-TMR lavoriamo splendidamente dal 2019, portando in pista un pacchetto sempre più competitivo: speriamo che i frutti del nostro impegno congiunto consentano a Block e Lewis di lottare fino alla fine per il titolo".



Foto: IMSA/LAT Images

Ad

WTCR Munnich apre la stagione con un successo IERI A 06:59

WTCR Capodanno cinese: ecco la Top5 del WTCR IERI A 13:14