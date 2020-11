Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ha affrontato una durissima stagione a bordo della sua Hyundai i30 N TCR con la quale però non ha mai smesso di lottare, nonostante non sia mai stato in lotta per il titolo.



“In Gara 1 ho stallato in griglia finendo ultimo con un grande distacco - spiega l'ungherese - In Gara 2 sono partito meglio, ma non avevano il passo. Ho cercato di fare del mio meglio e ho combattuto, per cui sono contento dei punti presi in questo weekend, anche se avrei voluto il podio".



“Gara 3 è stata movimentata, non avevo nulla da perdere e mi sono impegnato, ma purtroppo sono giunto solo settimo. Sappiamo dove migliorare, ma questo è stato il fine settimana più duro".