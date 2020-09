Norbert Michelisz ha chiuso a punti entrambi i round della WTCR Race of Belgium, iniziando così la difesa del suo titolo di Campione del WTCR − FIA World Touring Car Cup.

Al volante della sua Hyundai i30 N TCR col #1, l'ungherese ha chiuso 11° in Gara 1 e 8° in Gara 2, seguito da quelle di Nicky Catsburg e Luca Engstler.



Anche se non è stato il miglior inizio di stagione, il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse dopo le qualifiche di sabato aveva comunque detto che "abbiamo già visto l'anno scorso che ogni punto conta".



Intanto Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) è secondo nel FIA Rookie Award.