Norbert Michelisz non ha consigli da dare ad Yann Ehrlacher, Campione in carica del FIA WTCR.

Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co ha infatti sfilato la corona all'ungherese della BRC l'anno scorso, il quale però ha detto di non aver particolari suggerimenti per il suo avversario, che in squadra dispone del sapere di suo zio Yvan Muller.



"Consigli per Yann? Beh, ha già suo zio Yvan Muller a darglieli! Per me non è diventato tutto diverso dopo aver vinto il titolo. Avevo il numero ‘1’ sulla macchina, ma la mia vita non è stata stravolta".



"Ti godi il momento ed è buono per il tuo curriculum, ma la cosa più importante è che tutto diventa più facile. Si guadagna la fiducia di credere in quello che si fa e che si stanno prendendo le decisioni giuste. Tutto ciò serve”.



La stagione 2021 del WTCR scatterà dal Nürburgring Nordschleife con la WTCR Race of Germany il 3-5 giugno.

WTCR Guerrieri torna a Monza, dove tutto ebbe inizio 27 MINUTI FA

WTCR The Showman must go on: Coronel si conferma al via del WTCR 23/03/2021 A 07:41