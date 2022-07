Norbert Michelisz ha proseguito la sua serie di risultati positivi nel WTCR - FIA World Touring Car Cup con il quarto posto in entrambe le gare della WTCR Race of Italy dello scorso fine settimana.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse ha partecipato alla sua 99esima e 100esima corsa nella serie.



"Le gare sono state difficili; è stata tutta una questione di gestione degli pneumatici", ha detto il Campione 2019. "Finire quarto in entrambe va bene e abbiamo ottenuto molti punti per la squadra nella lotta per il titolo. La mia partenza è stata buona in Gara 2, ed ero in una posizione che mi permetteva di lottare con i ragazzi davanti, ma ho visto che Mikel era sotto pressione, quindi ho cambiato la mia tattica per lasciarlo passare il prima possibile e ho fatto del mio meglio per coprirlo. La macchina andava bene e sono contento del risultato finale del weekend".

Ad

WTCR Coronel festeggia con un trofeo le 100 gare nel WTCR 11 ORE FA

WTCR Compleanno amaro per Monteiro 11 ORE FA