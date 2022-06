Norbert Michelisz non ha perso tempo ed è tornato in piena forma lo scorso fine settimana, annunciando che la carica per ottenere ulteriori successi nel WTCR - FIA World Touring Car Cup è già in corso.

Il Campione del WTCR del 2019, si è piazzato quarto in Gara 2 sul circuito dove si è fatto conoscere 18 anni fa.



Dopo un inizio di stagione difficile, quando si è scontrato con il collega ungherese Attila Tassi in un incidente in partenza a Pau, Michelisz intende sfruttare gli aspetti positivi della sua gara in Ungheria a bordo della sua Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear.



"L'Ungheria è stato un buon fine settimana per me, ho ottenuto punti importanti perché devo recuperare terreno in [classifica], quindi sono contento", ha detto il 37enne. "È stato un evento speciale, essendo la mia gara di casa. L'atmosfera era fantastica e saranno ricordi che mi porterò dentro per il futuro".



"Abbiamo faticato un po' perché il bilanciamento della vettura era buono in curva e in frenata, ma ci mancava la velocità sul rettilineo. È molto difficile lottare con altre vetture in questo modo. Nelle gare si è visto che non eravamo molto competitivi non appena arrivavamo a velocità più elevate, e questo rende molto difficile difendersi o attaccare. Per ora, dobbiamo festeggiare gli aspetti positivi del fine settimana, e da domani credo che dovremo spingere per rendere la vettura più veloce per i prossimi appuntamenti".

