Norbert Michelisz dice che competere in casa - e di fronte ai fan - nel WTCR è una delle cose migliori da pilota.

L'ungherese della Hyundai è uno dei tre talenti cresciuti in casa che prenderanno parte al settimo e all'ottavo round del WTCR - FIA World Touring Car Cup all'Hungaroring dal 21 al 22 agosto.



E con i fan autorizzati a tornare a Budapest dopo l'allentamento delle restrizioni COVID-19 in Ungheria, Michelisz sta assaporando la prospettiva di un fine settimana sensazionale al volante della sua Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear..



"Correre di fronte a tribune vuote non è stato davvero lo stesso degli anni precedenti", ha detto il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse parlando dell'evento a porte chiuse della scorsa stagione sulla sua pista di casa. "Guidare di nuovo davanti ai fan è la cosa migliore che possa capitare a un pilota come me. Guidare ad un livello come il Mondiale con un ambiente adeguato, e poi vivere l'atmosfera sull'Hungaroring, per un pilota di auto da corsa non può essere meglio".



