Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse si è classificato 12° senza avere il passo per lottare coi migliori.



“Le Qualifiche sono state una delusione - ha ammesso il Campione in carica - Finire fuori dalla Top10 significa mancare il primo obiettivo della stagione, siamo in una posizione difficile per la gara. Mi toccherà partire 12° e quindi a centro gruppo, sarà impegnativo. Comunque c'è la possibilità di prendere punti, per cuicercherò di fare del mio meglio".



Anche il suo compagno di squadra Gabriele Tarquini non è andato bene, avendo chiuso 16°: "Le Qualifiche non sono andate bene per tutte le Hyundai, il BoP purtroppo è questo e cercheremo di fare il possibile. Al momento non siamo competitivi e speriamo che qualcosa cambi per il futuro. La cosa migliore è prendere punti che possono essere utili per il prosieguo della stagione. Anche se siamo messi così e la posizione di partenza non è fantastica, abbiamo questa possibilità".