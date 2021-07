Norbert Michelisz si presenta alle gare di casa del WTCR − FIA World Touring Car Cup con il potenziale per vincere, dopo il successo ottenuto dal suo compagno Gabriele Tarquini nella WTCR Race of Spain.

Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse non riesce ad imporsi da Gara 1 della WTCR Race of Malaysia del dicembre 2019, mentre ad Aragón l'abruzzese ha trionfato in Gara 1 con la sua Hyundai Elantra N TCR.



“Per il team è un bel risultato, sono molto contento per Gabriele”, ha detto l'ungherese.



Gabriele Rizzo, Team Principal della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse: "Siamo felici di aver conseguito questo grande successo ad Aragón, ritrovando la vittoria. Gabriele è stato autore di una Gara 1 grintosa piazzando la nostra Hyundai Elantra N davanti e sfruttando al meglio la pole position per prendere il successo".



"Peccato che Norbert Michelisz abbia accusato una foratura, altrimenti per il team sarebbe stato un weekend ancor più bello. Ma nel complesso abbiamo dimostrato un ottimo passo e grandi prestazioni, rifacendoci dopo le ultime due uscite non del tutto positive. Ora dobbiamo continuare a cavalcare l'onda anche nelle prossime gare".



La WTCR Race of Hungary si svolgerà all'Hungaroring il weekend del 20-22 agosto.

WTCR Ekstrom elettrizza la Spagna con il successo nel PURE ETCR per Cupra-Zengo IERI A 04:09

WTCR Girolami: “Il team ha dato il massimo” 17/07/2021 A 14:35