Norbert Michelisz, Campione WTCR 2019, ha definito "un'esperienza straordinaria" la possibilità di guidare la Hyundai i20 N Rally1 di Thierry Neuville, in una giornata dove si è scambiato l'auto con la stella del FIA World Rally Championship.

Durante l'evento del FIA ETCR a Zolder, l'ungherese e il belga hanno potuto guidare le rispettive macchine dell'altro.



Dopo che Michelisz ha condotto la Hyundai i20 N Rally1 con Neuville come co-pilota, è stato il turno di Neuville di prendere in mano la Veloster N ETCR seguendo i consigli di Michelisz.



"Ho atteso con ansia questo giorno fin da quando è stato annunciato", ha detto Michelisz. "È stata la prima volta per me in un'auto da rally. Sedersi accanto a Thierry è stata un'esperienza straordinaria. La Hyundai i20 N Rally1 è fantastica e con i suoi consigli è stato possibile prendere confidenza e sicurezza".



"C'è una grande differenza rispetto alla Veloster N ETCR: si può scivolare un po' di più. Si sente che il sistema ibrido funziona, è unico. La potenza e l'accelerazione della vettura sono eccezionali".



"Fin dal primo momento, Thierry sapeva cosa fare con la Veloster N ETCR; conosceva i punti di riferimento e il suo passo era giusto. Con queste auto, è facile sottovalutare la quantità di velocità che si può portare in curva. Era sicuro di sé con il posteriore dell'auto. Se avesse fatto cinque giri in più, non si sarebbe capito che era un pilota di rally. Sono rimasto impressionato".

Ad

WTCR Grandi applausi per il Joker Lap UN' ORA FA

WTCR Bennani ringrazia la Comtoyou per gli interventi sull’assetto UN GIORNO FA