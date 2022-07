Norbert Michelisz si dà alla matematica in vista della WTCR Race of Portugal.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse ha pensato che il Circuito Internacional de Vila Real sia la somma tra Nürburgring Nordscleife e Circuito da Guia di Macau, come spiega.



“È uno dei circuiti più difficili e molto particolare per essere un cittadino. Ci sono chicane e curve incredibilmente impegnative e poi c’è il Joker Lap, che è sempre un po’ di pepe in più. E poi c’è il caldo, quindi è uno dei fine settimana in cui bisogna essere al massimo della condizione per gareggiare", ha dichiarato l'ungherese, Campione 2019.



"Se si sommano il Nürburgring Nordschleife e Macao, probabilmente si ottiene Vila Real. È molto speciale e uno dei miei posti preferiti in cui andare. Adoro il Portogallo, adoro il circuito e ho già vinto lì”.

