Michelisz fa il conto alla rovescia per il WTCR

Norbert Michelisz si è divertito a correre le gare virtuali del WTCR – FIA World Touring Car Cup e fa il conto alla rovescia per la stagione 2020.

Il pilota della Hyundai N LUKOIL Squadra Corse non vede l'ora di salire a bordo della sua i30 N TCR davanti al proprio pubblico in occasione della WTCR Race of Hungary, fissata al 17-18 ottobre.



“Sarà bello e speciale poter correre in casa con il #1 sulla macchina, anche se sarà un po' diverso dagli anni scorsi, ma sono entusiasta - ha detto Michelisz - Quando mi hanno detto che non avremmo corso in Ungheria ero molto dispiaciuto, ma hanno trovato il modo di reinserire l'Hungaroring in calendario e mi sono sentito come un bambino prima di Natale. E' un periodo strano, il mondo è cambiato completamente, ma ora cominciamo a tornare".



"Norbi" non ha mai vinto all'Hungaroring nel WTCR, ma con il FIA World Touring Car Championship.



“Correre in casa è incredibile e farlo da Campione in carica sarà ancor più bello. Spero ci sia il modo per festeggiare al meglio, seppur in sicurezza. Non voglio essere negativo, ma la salute viene prima di tutto".



La stagione 2020 del WTCR partirà dal Salzburgring, in Austria, il 12-13 settembre.

