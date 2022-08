Norbert Michelisz sta facendo la sua parte mentre BRC Hyundai N Squadra Corse cerca di vincere per la prima volta il titolo team del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Mentre Mikel Azcona ha conquistato vittorie e podi per la squadra italiana, l'ungherese si sta dimostrando ottimo e costantemente punti sulla seconda Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear.



Alla WTCR Race of Alsace GrandEst dello scorso fine settimana, il Campione del WTCR 2019, ha ottenuto due quarti posti che hanno permesso di conquistare punti fondamentali per BRC nel suo tentativo di aggiudicarsi il premio per gli iscritti.



"Il weekend è stato piuttosto emozionante", ha dichiarato l'eroe ungherese. "Il circuito era bello e divertente da guidare. Per quanto riguarda le prestazioni, eravamo presenti fin dai primi momenti e la Hyundai Elantra N TCR funzionava molto bene. Purtroppo le qualifiche non sono andate come previsto, perché sono rimasto bloccato nel traffico. In Gara 1 sono dovuto partire ottavo, ma ho concluso in quarta posizione e sono molto contento dei progressi fatti. In Gara 2 sono partito terzo, ho fatto del mio meglio per guadagnare posizioni e puntare alla vittoria, ma gli altri erano abbastanza veloci da rimanere davanti. Ho concluso ancora una volta al quarto posto, un buon risultato per me personalmente e ottimi punti per la squadra".

