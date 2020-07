-

Norbert Michelisz ha ottenuto la sua seconda vittoria nella Pre-Stagione di Esports WTCR Championship a Macao, ma ammettendo una certa dose di fortuna.

L'ungherese ha superato Thed Björk alla Lisboa Corner già dal primo giro, lasciando alle sue spalle incidenti e collisioni varie.



“Thed è stato molto corretto fin dall’inizio, ha frenato in anticipo per evitare di andare largo e a muro; lì ho capito che c’era l’occasione per superarlo, ma verso la fine è stata durissima! Ho visto che dietro si sono presi un po’ tutti, sono stato fortunato a rimanerne fuori. Partire dalla prima fila a Macao è sempre quello che uno vuole per evitare caos. Penso di essere stato fortunato”, ha commentato il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse



Michelisz domenica prossima si giocherà il titolo al Sepang International Circuit dovendo recuperare nove punti in classifica su Yann Ehrlacher (Cyan Racing Link & Co).

WTCR La settimana del WTCR DA 7 ORE

The post Michelisz: “Ho avuto fortuna in Esports WTCR” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR #RaceAtHome: prima vittoria per Azcona nella Pre-Stagione di Esports WTCR, Guerrieri vede sfumare il DA 12 ORE