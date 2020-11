“E' una esperienza difficile da descrivere a parole essere Campioni - ha detto il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse - Appena superi il traguardo ti rendi conto che tutto ha un senso, i sacrifici fatti in passato e il perché. Ti senti di camminare a 20cm da terra, ti senti leggero, libero e felice di aver fatto tutto quello che hai fatto per riuscirci".



L'ungherese si appresta ad affrontare la WTCR Race of Aragón in modo molto diverso da quando era a Sepang nel 2019.



“Più si avvicina l'ultimo fine settimana, se sei nella lotta per il campionato, più intense diventano le tue giornate. Ricordo che già due settimane prima della Malesia mi svegliavo pensando che fosse il giorno della gara. E' molto complicato, direi estenuante. Il novanta per cento della tua mente è a quello che succederà nell'ultimo weekend di gara".



"I piloti [in lizza per il titolo] non sono in una posizione facile, ma come piloti di auto da corsa capiscono che questo è il periodo per cui si corre, è il tempo che si vuole vivere solo perché significa che si è in lotta per qualcosa che si è sempre voluto vincere".



Yann Ehrlacher è il Goodyear #FollowTheLeader dopo 13 gare, con 26 punti di vantaggio su Esteban Guerrieri, il pilota che Michelisz ha battuto in Malesia.



"Hanno fatto una stagione fantastica. Yann ha un vantaggio e la mia sensazione è che sia nella posizione migliore per vincere. Ma conosco Esteban dalla lotta dello scorso anno, non si arrenderà fino alla bandiera a scacchi di Gara 3. Per me è anche una grande minaccia, anche se è indietro. Ma, non importa chi vince, sarà un campione meritevole".