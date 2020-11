Al MotorLand Aragón, dove si svolge l'ultimo round del WTCR – FIA World Touring Car Cup, è stata installata la struttura con i semafori che darà il via alle gare della serie turismo elettrica nel 2021.



I cancelletti sono una delle tante cose che renderanno emozionante la battaglia in pista del PURE ETCR, con i concorrenti che verranno suddivisi in batterie eliminatorie.



Ogni postazione contiene uno schermo con dei LED che segnaleranno le procedure durante l'attesa del via. A quel punto sta ai piloti reagire il più rapidamente possibile appena verranno aperti i portelloni, in modo da guadagnare sui rivali.



Successivamente sarà battaglia per 10km fra i migliori concorrenti turismo del mondo, senza margini di errore per conquistare il successo.



Nel pomeriggio c'è stata una simulazione della partenza, con la nuovissima Hyundai Veloster N ETCR (prima auto dotata di tutto il kit elettrico) messa a confronto con le i30 N TCR per mostrare l'incredibile accelerazione di cui dispone.



Norbert Michelisz, Campione WTCR 2019, ha avuto l'onore di sedersi al volante della Veloster, mentre Gabriele Tarquini e Luca Engstler hanno condotto le i30 N, andando a percorrere la pista al tramonto.



Come è andata? Lo saprete il 24 novembre con ulteriori immagini e dettagli.



“E' stato veramente bello sedersi al volante per questo testa a testa in tre - ha detto l'ungherese - Quando è incominciata la battaglia, bisogna dire che l'azione è stata incredibile. Ero già entusiasta a vedere il tutto alla presentazione, penso che i fan si divertiranno".



Xavier Gavory, direttore del PURE ETCR, ha aggiunto: "Oggi è stata una giornata importante per il PURE ETCR, una forma di gare internazionali unica. E' passato quasi un anno da quando abbiamo sviluppato il primo concetto e siamo orgogliosi di averlo visto qui al MotorLand Aragón.”