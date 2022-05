Norbert Michelisz ha guadagnato la pole position della griglia parzialmente invertita per Gara 2 alla WTCR Clean Fuels for All Race of France, nonostante l'angolo anteriore sinistro della sua auto sia stato aggiustato parecchio in Q2 sulle strade del Circuit de Pau-Ville.

L'ungherese è finito con la sua Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear nel muro di pneumatici alla curva 2 una volta che la Q2 era ripresa dopo il grande incidente di Thed Björk che ha richiesto lunghe riparazioni alla barriera. Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse è tornato ai box e la scuderia si è messa al lavoro con del nastro nero, prima di rimandarlo fuori per la fine della sessione.



Il suo posizionamento in 10a piazza significa che inizierà Gara 2 accanto al connazionale Attila Tassi (Liqui Moly Team Engstler - Honda Civic Type R TCR), il nono più veloce nella sessione.



La seconda fila sarà composta dal compagno di squadra di Michelisz, Mikel Azcona, che aveva terminato primo nella Q1, e Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co).



Yann Erhlacher è stato il sesto più veloce in Q2, mancando la Q3 e partendo sempre in terza fila. "Il nostro ritmo è davvero buono, i tempi sul giro sono vicini, ma è così - ha detto il francese - A volte non tutto va come vuoi tu. Avremo più possibilità di lottare per ottenere di più la prossima volta. Sono un po' frustrato, ma è così che va oggi".



Gara 1 della WTCR Clean Fuels for All Race of France si svolge domenica alle 13h10 ora locale, con Gara 2 prevista a seguire alle 17h10.

