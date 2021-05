Norbert Michelisz ha vinto sei gare in carriera nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, una delle quali al Nürburgring Nordschleife nel 2019, la migliore di sempre secondo lui.

Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse si impose con la sua Hyundai i30 N TCR in Gara 1 della WTCR Race of Germany sul tracciato più duro del mondo, nell'anno in cui poi si laureò Campione del Mondo.



“L'ultima vittoria ottenuta lì nel 2019 per me è la migliore di tutta la mia carriera professionistica", ha detto l'ungherese.



Michelisz sarà in azione sui 25,378km dell'Inferno Verde con la nuova Hyundai Elantra N TCR il 3-5 giugno.

