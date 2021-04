Norbert Michelisz nel 2020 non è riuscito a difendere il suo titolo di Campione del WTCR − FIA World Touring Car Cup in una stagione intera.

La pandemia di COVID-19 ha costretto la serie a rivedere il calendario con soli 6 eventi in Europa anziché 10.



Il pilota della Hyundai è però convinto di essere stato ugualmente fortunato ad avere modo di salire sulla i30 N TCR del BRC Racing Team.



"Tutti noi dobbiamo capire che siamo stati fortunati l’anno scorso. Se vedi quello che sta succedendo nel mondo, anche ora, e quello che è successo l’anno scorso, è chiaro che fare anche solo qualche gara è stato un successo. Facciamo quello che amiamo, quello che abbiamo sempre voluto fare, ma a volte non tutto gira per il verso giusto. E se si considera la situazione della pandemia, l’anno scorso non mi è mancato nulla, ero in una posizione molto fortunata”, ha detto Michelisz.

