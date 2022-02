Norbert Michelisz si è detto contento dell'arrivo di Mikel Azcona in Hyundai per la stagione 2022 del WTCR − FIA World Touring Car Cup, ritenendolo uno dei migliori piloti.

L'alfiere del BRC Racing Team e Campione 2019 della serie avrà così una spinta in più dal suo nuovo compagno di squadra.



"Sono molto felice e onorato di essere confermato nel WTCR sulla Elantra N e nel BRC Racing Team. Ogni preparazione e inizio di stagione è emozionante, ma quest'anno lo è ancora di più con Mikel come compagno di squadra, dal momento che è probabilmente uno dei migliori piloti. Ho seguito la sua carriera e mi sono goduto ogni lotta in pista che abbiamo avuto dal suo arrivo nel WTCR. Non vedo l'ora di lavorare con lui".



"Sappiamo che la Elantra N è una vettura vincente e ora abbiamo una stagione in più di esperienza sulle spalle da mettere a frutto. Mi aspetto un altro anno molto competitivo e combattuto con tante battaglie. Il mio obiettivo è quello di essere forte fin da subito per centrare altri successi col team".

Ad

WTCR Il Team Engstler punta al futuro IERI A 07:02

WTCR La Munnich Motorsport a quota 30 IERI A 15:27