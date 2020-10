Nobert Michelisz si è detto molto contento di questa cosa, visto che dovrà recuperare terreno con la sua Hyundai i30 N.



In Belgio e Germania avevamo visto solamente due round per weekend, mentre per la WTCR Race of Slovakia avremo due prove libere, una qualifica in tre fasi e tre gare domenica.



“Per me è bello perché mi diverto a correre, quindi bene le tre gare. Inoltre mi piace tantissimo lo Slovakia Ring, credo sia una delle piste migliori d'Europa e che sia adatta alla nostra macchina, per cui mi auguro di salire sul podio", ha detto il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.