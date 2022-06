Norbert Michelisz sa che correre all'Hungaroring gli darà un bel vantaggio.

Il prossimo appuntamento del WTCR – FIA World Touring Car Cup si terrà l'11-12 giugno nella terra natia del pilota di BRC Hyundai N Squadra Corse, che conosce benissimo i 4,381km del tracciato di Budapest.



“Probabilmente ho corso lì più di tutti prima ancora di entrare nel WTCC - ha detto Michelisz - Rispetto agli altri, però, adesso non ho fatto molti giri, per cui non posso dire che avrò più esperienza. So che ritmo serve e la natura della pista, per cui credo di essere migliore nel complesso".



Gli altri ungheresi in azione saranno Dániel Nagy (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición) ed Attila Tassi (LIQUI MOLY Team Engstler - Honda Civic Type R TCR).

Ad

WTCR Il WTCR passa dalla pista più corta alla più lunga IERI A 04:57

WTCR Bjork: “Cancellare le gare? Giusto, la sicurezza prima di tutto” IERI A 13:24