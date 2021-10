Norbert Michelisz dopo la delusione della WTCR Race of Hungary si è ripreso, convinto di essere un pilota migliore.

Parlando durante la conferenza stampa virtuale pre-evento per la WTCR Race of Czech Republic ieri sera, l'ungherese ha rivelato come il contatto che lo ha messo fuori alla prima curva in Gara 2 sulla sua pista di casa gli abbia fatto parecchio male.



"Ad essere onesti ero davvero giù di morale perché avrebbe potuto essere un evento molto bello, ma alla fine le cose non sono andate come volevo", ha detto il pilota BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. "Faccio questo lavoro da molto tempo ormai e devi accettare che a volte le cose dipendono da te e altre no".



"Il mio obiettivo è quello di lavorare a testa bassa nello stesso modo in cui ho fatto prima e i due giorni dopo l'Ungheria mi sono serviti per scoprire davvero me stesso. Ho fatto un sacco di allenamento, lavoro mentale e sono sicuro al 100% di essere un pilota migliore ora rispetto a un mese fa".

