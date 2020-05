Michelisz ospite di #RaceAtHome FIA Digital Motor Sport Magazine

-

Norbert Michelisz, Campione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup a Sepang, sarà ospite della settimana di FIA Digital Motor Sport Magazine alle ore 18;00 di oggi.

Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, che ha cominciato la sua carriera proveniendo dai giochi online, è reduce dalle gare della pre-stagione di Esports WTCR Beat the Drivers di RaceRoom che si è conclusa lunedì sera in Malesia.



Per vedere la puntata di #RaceAtHome - FIA Digital Motorsport Magazine, potete cliccare sui seguenti link:



https://www.youtube.com/FIAOfficialVideo



https://www.instagram.com/fia.official/

