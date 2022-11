Norbert Michelisz è stato il più veloce in Arabia Saudita sullo spettacolare Short Track del Jeddah Corniche Circuit durante i test del venerdì del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse, con la sua Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear, ha fatto segnare il miglior tempo di 1'16"853 sui 3,450 chilometri del circuito illuminato artificialmente, battendo Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) pe 0"044.



"Il circuito è molto bello, è un vero e proprio tracciato per piloti", ha detto l'ungherese, Campione WTCR 2019. "Anche se si tratta di un giro breve, ogni curva è quasi unica, bisogna davvero sapere prima dove frenare e dove lasciare il gas. Bisogna avere una buona confidenza con la vettura e credo che oggi avessimo un buon assetto di partenza, ma speriamo di poter migliorare un po' per domani".



Il compagno di squadra di Michelisz, Mikel Azcona - Goodyear #FollowTheLeader dopo 16 gare - è stato il terzo più veloce, seguito da Tom Coronel, Nicky Catsburg e Franco Girolami. Esteban Guerrieri ha chiuso 8° con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport e migliore delle Civic.



La wildcard saudita Ahmed Bin Khanen ha completato la Top15, mentre Rob Huff ha fatto il suo ritorno nel WTCR con la Cupra di Zengő Motorsport, chiudendo al 13° posto.



Le prove libere sono in programma domani (sabato) a partire dalle 13;00 ora locale.



