Norbert Michelisz ritiene che sia inutile fare previsioni in vista della prima edizione della WTCR Race of Alsace GrandEst.

L'evento, che si svolgerà questo fine settimana sull'inedito circuito di Anneau du Rhin, tra le città di Colmar e Mulhouse, rappresenta una novità per molti piloti del WTCR - FIA World Touring Car Cup e per i loro team, tra cui la BRC Hyundai N Squadra Corse di Michelisz.



"Sarà un circuito nuovo per noi, quindi non so cosa aspettarmi", ha detto l'ungherese, che guida una Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear. "Il circuito è molto stretto e unico, quindi è sempre molto difficile fare previsioni per posti così. Penso che siamo in grado di finire tra i primi 10 e questo ci dà la possibilità di segnare qualche buon punto, che dovrebbe essere l'obiettivo del fine settimana. Anche la sessione di test extra sarà d'aiuto, ma naturalmente lo sarà anche per tutti gli altri. Ma è una bella sensazione essere più preparati e conoscere il circuito".

