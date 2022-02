Norbert Michelisz può riprendere il lavoro di Gabriele Tarquini, guidando il BRC Racing Team ai vertici del WTCR - FIA World Touring Car Cup nel 2022.

Con la leggenda delle auto turismo che si è ritirato dalle competizioni a tempo pieno alla fine della stagione 2021, l'ungherese è il pilota più esperto della squadra italiana di Hyundai.



Anche se per lui ci sarà un nuovo ruolo, il vicedirettore del team Hyundai Motorsport - Julien Moncet - non ha dubbi che il Campione WTCR 2019 accetterà la sfida.



"Con il ritiro di Gabriele, Norbi diventa il nostro pilota più esperto", ha detto Moncet. "Sappiamo che è molto veloce avendo vinto in passato nel WTCR, quindi sappiamo che ha tutte le caratteristiche per guidare la squadra in pista".



Mikel Azcona farà coppia con Michelisz al BRC Racing Team nel 2022, la prima stagione dello spagnolo con Hyundai.



Grazie a András Lantos, Eurosport.hu

