Norbert Michelisz tornerà ad avere il #5 sulla sua Hyundai per la stagione 2021 del WTCR – FIA Touring Car Cup.

L'ungherese aveva utilizzato il #1 da Campione in carica per la i30 N TCR della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, ma con Yann Ehrlacher che gli ha sfilato lo scettro di Re del WTCR, ecco che "Norbi" tornerà alla vecchia cifra sulla nuova Elantra N TCR.



"La scorsa stagione ho avuto il #1 sulla mia auto, dunque il mio primo obiettivo è semplicemente quello di riprendermelo - afferma Michelisz - Avendo provato la Elantra N sono fiducioso che possiamo portare avanti il successo che abbiamo avuto con la i30 N TCR. Lavorando con gli ingegneri del reparto Customer Racing è chiaro quanti sforzi e quanta conoscenza acquisita in questi tre anni siano stati messi nella progettazione della vettura. Come pilota ho anche il beneficio di tre anni di WTCR alle spalle, con BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse e con Gabriele come mio compagno di squadra, quindi dovremmo avere un amalgama perfetto".



Nonostante la possibilità di avere il #1 nel 2021, Ehrlacher ha preferito mantenere il #68 sulla Lynk & Co 03 TCR della Cyan Racing, numero utilizzato in passato da suo zio Yvan Muller e del distretto dove abita in Francia, Haut-Rhin.

