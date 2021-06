Norbert Michelisz ha centrato il terzo posto in Gara 2 della WTCR Race of Portugal e da qui vuole ricominciare ad essere protagonista nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Al Circuito do Estoril la vittoria è andata al suo connazionale e amico Attila Tassi, mentre l'ungherese doveva riscattare il ritiro di Gara 1, dove era stato tamponato causando danni alla sua Hyundai i30 N TCR gommata Goodyear.



“In Ungheria è giusto che festeggino, Attila ha fatto un grande lavoro e noi siamo riusciti ad avere una gara pulita, che era poi ciò che mi auguravo anche per la prima! Purtroppo non è stato così, ma alla fine abbiamo gettato buone basi da cui ripartire", ha detto il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, che non saliva sul podio dalla Malesia 2019, quando divenne Campione".



“Sono molto contento del podio e di come abbiamo approciato il weekend. L'auto è migliorata sessione dopo sessione e tornare sul podio dopo così tanto tempo è una bellissima sensazione".

WTCR Due buoni successi di categoria per Magnus 7 ORE FA

WTCR Primi punti per Huff 11 ORE FA