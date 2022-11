Norbert Michelisz è pronto per una "intensa" WTCR Race of Bahrain, penultimo evento della stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il Campione WTCR 2019 che vinse il titolo alla WTCR Race of Malaysia, fa parte di una formazione di tre piloti Hyundai per il doppio appuntamento mediorientale, che è guidata dal Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona.



"Le altre categorie offrono sempre gare molto intense e divertenti [in Bahrain], e mi aspetto lo stesso nel WTCR", ha dichiarato Michelisz. "Il circuito sembra impegnativo, con curve veloci e cambi di direzione con frenate brusche e tornanti. La chiave sarà avere fiducia sulla Hyundai Elantra N TCR e impegnarsi nelle qualifiche e in entrambe le gare. Non vedo l'ora che arrivino le gare; punterò a un podio".



Michelisz gareggia con la BRC Hyundai N Squadra Corse nel WTCR. Come il compagno di squadra Azcona, non ha ancora girato sui 5,412 chilometri del Bahrain International Circuit.

Ad

WTCR WTCR Race of Saudi Arabia: il programma 2 ORE FA

WTCR Guerrieri: “Ho già vinto in Medio Oriente, spero che sia così anche nel WTCR” 3 ORE FA