Norbert Michelisz è prontissimo per affrontare la sfida del Nürburgring Nordschleife.

Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse nel 2019 vinse il titolo del FIA WTCR, che però lo scorso anno gli è stato sfilato da Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co).



Ora l'ungherese avrà la nuovissima Hyundai Elantra N TCR con la quale provare a riprendersi l'iride.



“Sono molto entusiasta per l’inizio del WTCR, non solo perché correremo su uno dei miei circuiti preferiti, il Nürburgring Nordschleife, ma anche perché mi mancavano il brivido e la competizione delle gare - ha detto Michelisz - È molto difficile fare previsioni per questo evento, ma l’obiettivo è segnare più punti possibile, e per farlo al Nordschleife è necessario impegnarsi e concentrarsi al massimo”.



Il Team Principal, Gabriele Rizzo, ha chiosato: “La WTCR Race of Germany sarà sicuramente un debutto di stagione impegnativo, dal momento che ci metteremo alla prova con la Hyundai Elantra N TCR su uno dei circuiti più temibili del calendario. Non è facile vincere al Nordschleife, ma abbiamo il chiaro obiettivo di iniziare la stagione portando a casa dalla Germania un sacco di punti. Essendo questo l’avvio ufficiale della stagione, voglio ringraziare in modo particolare i nostri partner principali, Hyundai Motorsport Customer Racing e LUKOIL, per il loro incredibile supporto, così come i nostri principali partner tecnici Brembo e OMP”.

