Michelisz torna a correre: “Avevo il cuore che sanguinava”

La scorsa settimana, Norbert Michelisz è finalmente tornato a correre.

Al volante della i30 N TCR messagli a disposizione dallo Hyundai Team Engstler, l'ungherese ha preso parte alle gare dell'ADAC TCR Germany al Nürburgring per riprendere confidenza in vista dell'inizio del WTCR – FIA World Touring Car Cup.



“E' stato fantastico tornare a correre, sinceramente mi mancava tantissimo perché l'ultima volta era stato a dicembre 2019 a Sepang - racconta "Norbi" - E' stato bellissimo, mi mancava tanto e ho capito quanto adori la pressione e l'atmosfera di un weekend di gara. E' stata una partecipazione singola, ma mi sono divertito parecchio e spero di farlo ancora".



Michelisz ha vinto anche Gara 1, nonostante la paura iniziale di non essere competitivo.



“Non dico che ero preoccupato, ma dopo 8-9 mesi senza provare una procedura di partenza o avere un passo gara costante, non è semplice da gestire e so che ci vuole un po'. Ma è come andare in bici, una volta imparato non smetti e quindi ho cercato di risparmiare energie per qualifiche e gare".



La WTCR Race of Germany si svolgerà sui 25,378km del Nordschleife, mentre l'ADAC TCR Germany ha girato sulla versione GP Strecke da 3,629km.



“Il Nordschleife mi manca, ma anche la versione Grand Prix è bella. Quando arrivi al Nürburgring sai subito che è un posto speciale, nel paddock ci sono le immagini di Senna e Schumacher, oltre a tutti gli altri grandissimi del passato. E all'ultima curva, se giri a sinistra, entri nel Nordschleife, la cosa ti mette i brividi. Purtroppo stavolta non è stato possibile, ma cercherò di fare un paio di giri prima di venire qui per le gare del WTCR. E' stata l'unica ragione per cui il mio cuore sanguinava un po'".



La WTCR Race of Germany avrà luogo il 24-26 settembre, due settimane dopo la WTCR Race of Austria del 12-13 settembre che aprirà la stagione.

