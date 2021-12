Norbert Michelisz non è riuscito a replicare i risultati ottenuti quando vinse il titolo nel 2019, ma nel 2021 è comunque tornato a vincere nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Dopo aver passato un 2020 a secco di successi, l'ungherese si è imposto in Gara 2 della WTCR Race of Czech Republic all'Autodrom Most con la propria Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear.



"Era passato molto dall'ultimo successo, ad essere onesti è stata una delle gare più difficili della mia carriera, perché quando ho visto che ero davanti e Mikel Azcona era dietro, ho capito che dovevo dare il 100%; per fortuna la macchina era fantastica", ha detto il pilota BRC.



"Stavo attaccando, a volte sbandavo un po' ma il bilanciamento era semplicemente fantastico. Alla fine sono riuscito a fare 15 giri senza grandi errori. Ma mi sono davvero divertito in questa lotta. Da fuori non sono sicuro che tutti abbiano capito cosa stava succedendo, ma in questa gara ho dato il massimo dal primo giro fino alla fine".

Ad

WTCR Gené chiude bene il primo anno nel WTCR IERI A 05:03

WTCR I Top del 2021 secondo Damien Smith 26/12/2021 A 05:05