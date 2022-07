Norbert Michelisz vuole cacalcare l'onda dell'entusiasmo nelle prossime gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

L'ungherese è alla gara di casa del suo team, BRC Hyundai N Squadra Corse, reduce dal suo miglior weekend stagionale alla WTCR Race of Portugal, e ha intenzione di sfruttare questi progressi a bordo della sua Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear.



"Il Portogallo è stato molto positivo in termini di ritmo e di punti conquistati", ha dichiarato Michelisz, che ha lasciato Vila Real con 29 punti e il suo miglior risultato in qualifica dell'anno, il quinto posto. "Vogliamo continuare così nel prossimo round. Ho già guidato a Vallelunga e siamo preparati per questo fine settimana; mi aspetto di lottare per le prime posizioni. Questa stagione è combattuta, non si può mai sapere in anticipo come andrà il weekend. Ora siamo nella seconda metà e farò del mio meglio per recuperare terreno in classifica".



Il Team Principal di BRC Hyundai N Squadra Corse, Gabriele Rizzo, ha aggiunto: "Sappiamo di avere il pacchetto per portare a casa dei podi con la Hyundai Elantra N TCR e sarebbe fantastico riuscirci in Italia".

