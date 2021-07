Norbert Michelisz detiene il record sul giro del MotorLand Aragón per il WTCR – FIA World Touring Car Cup.

L'ungherese sa che bisogna essere sempre perfetti per avere successo nella serie e dopo il contatto che lo ha messo KO in Gara 1 in Portogallo è riuscito a rifarsi ampiamente salendo sul podio.



“Il mio obiettivo per il resto della stagione sarà quello di fare gare intelligenti e pulite, e prendere punti. È impossibile dire dove saremo ad Aragón, ma ho un buon feeling, quindi sono fiducioso che possiamo finire dentro la top 10”, ha detto il pilota della BRC.

