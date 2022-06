Norbert Michelisz non ha intenzione di lasciare l'Hungaroring a mani vuote oggi.

L'idolo locale è settimo dopo le qualifiche di ieri della WTCR Race of Hungary, ma partirà 13° in Gara 1 a bordo della sua Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear, dopo che gli è stata applicata la penalità di sei posizioni in griglia per lo scontro con Attila Tassi alla partenza di Gara 2 della WTCR Clean Fuels for All Race of France.



"Le qualifiche sono andate bene e la macchina funzionava bene", ha detto l'asso della BRC Hyundai N Squadra Corse, Campione WTCR 2019. "Sono più o meno contento di come sono andate le cose. Speravo in una posizione in griglia un po' più vicina al 10° posto, ma è così. C'è ancora una buona possibilità di fare punti e questo sarà l'obiettivo. Congratulazioni a Mikel [Azcona], ha fatto un lavoro fantastico, ma credo che entrambi siamo in una buona posizione".



Mentre Michelisz avrà la possibilità di fare punti in Gara 1, in cui il suo compagno di squadra Azcona partirà dalla pole position, si schiererà in quarta posizione per la seconda gara di oggi, che inizierà alle 16;45.

