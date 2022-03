Michelle Halder non ha perso la speranza di correre nel WTCR - FIA World Touring Car Cup in futuro, mentre si prepara per un ritorno nel TCR Europe nel 2022.

La 22enne, e il fratello maggiore Mike, 26 anni, hanno già vinto nel TCR Europe nel 2020 e hanno trascorso il 2021 gareggiando con successo nel TCR Spain con Mike che ha conquistato il titolo e Michelle che si è piazzata al terzo posto assoluto.



Per il 2022, i fratelli tedeschi faranno parte del trio Halder Motorsport al volante delle Honda Civic Type R, con il WTCR come obiettivo futuro.



"Sarò in competizione nel TCR Europe anche quest'anno", ha detto Michelle Halder. "Il mio obiettivo è naturalmente quello di competere nel WTCR in futuro".



Gli Halder avevano sperato di passare al WTCR la scorsa stagione, ma non sono stati in grado di garantire il necessario sostegno finanziario. All'epoca, Michelle Halder aveva detto: "Il WTCR è un sogno perché guidare contro i migliori piloti di auto turismo del mondo sarebbe davvero fantastico".



Mikel Azcona, Attila Tassi e Jean-Karl Vernay sono tra i piloti del TCR Europe che sono passati al WTCR.

