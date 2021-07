Thed Björk ha rivelato che cosa hanno fatto gli uomini della Cyan Racing sulla sua Lynk & Co 03 TCR poco prima di Gara 2 al MotorLand Aragón, dove lo svedese è giunto secondo.

Per lui si è trattato del primo podio nel FIA World Touring Car Cup 2021, dopo che in Qualifica aveva perso il primato per soli 0"021.



“So come ci si sente a riprendersi dopo un brutto fine settimana", ha detto lo svedese. "La 2a posizione è bella. Dopo la prima gara ho pensato che siccome Fred [Vervisch] mi aveva superato, non ero messo bene. Ho [dovuto] sistemare l'auto per la seconda gara, quindi abbiamo fatto un sacco di cambiamenti, anche sulla griglia dopo il giro di riscaldamento".



"Ero lì e ho avuto una buona opportunità. Poi l'ho seguito e ho avuto un sacco di pressione, ma è stato così per tutta la gara, quindi non è stato facile ma super divertente".



Björk era l'unico pilota delle Lynk & Co che ancora non era salito sul podio quest'anno, cosa che erano stati in grado di fare Yann Ehrlacher, Yvan Muller e Santiago Urrutia.

WTCR Coronel con Audi nella storia UN' ORA FA

WTCR Guerrieri: “Abbiamo fatto quello che potevamo” UN' ORA FA