Julien Moncet, Hyundai Motorsport Deputy Team Director, è convinto che Mikel Azcona sia il pilota giusto per sostituire Gabriele Tarquini in Hyundai Motorsport Customer Racing per la stagionee 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Lo spagnolo ha firmato per correre con il BRC Racing Team al volante della Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear prendendo il posto dell'abruzzese come compagno di squadra di Norbert Michelisz.



"Il successo nel WTCR è sempre stato uno dei principali obiettivi del nostro dipartimento Customer Racing e del progetto TCR - dice Moncet - Il 2022 non sarà diverso. Sostituire Gabriele Tarquini, e la sua esperienza, è stato un compito difficile, ma con Mikel Azcona credo che abbiamo il pilota giusto. È diventato una delle stelle delle corse TCR, e come pilota Hyundai può fare il passo avanti nella sua carriera".



"Conosciamo la forza della squadra, le capacità di Norbert Michelisz e le prestazioni della vettura, ma dopo quattro anni sappiamo tutti quanto può essere competitivo il WTCR, quindi non diamo mai nulla per scontato. Per questo c'è un ampio programma di test prima dell'inizio della serie, per assicurarsi che entrambi i piloti possano sfruttare ogni opportunità durante la stagione".



Il responsabile del reparto Customer Racing di Hyundai, Andrew Johns, ha chiosato: "Il team di Hyundai per il WTCR di quest'anno è incredibilmente forte. Abbiamo l'esperienza del BRC Racing Team e di Norbert Michelisz, che hanno entrambi fatto parte della nostra formazione nella serie fin dall'inizio. A questi si aggiunge ora Mikel Azcona, che ha dimostrato la sua forza nel turismo più e più volte a vari livelli".



"Come pilota di Hyundai Motorsport Customer Racing sono sicuro che sarà in grado di continuare la sua rapida progressione per diventare un pilota capace di lottare sempre per la vittoria e ambire al titolo WTCR. Naturalmente, i piloti e il BRC Racing Team giocheranno un ruolo fondamentale in questo, per cui noi del dipartimento Customer Racing dobbiamo essere in grado di sostenerli".

