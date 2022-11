Tiago Monteiro spera che il tracciato Short Track del Jeddah Corniche Circuit sia più adatto alla sua Honda Civic Type R TCR per concludere il WTCR - FIA World Touring Car Cup a punti.

Il portoghese ha centrato due dodicesimi posti alla WTCR Race of Bahrain lo scorso fine settimana, ma spera di ottenere di più in Arabia Saudita la prossima settimana (25-27 novembre).



Parlando dopo Gara 2 in Bahrain, il pilota del LIQUI MOLY Team Engstler ha detto: "Ho cercato di lottare e di rimanere in gioco, ma è stato un weekend difficile e frustrante. Speriamo che la configurazione della pista di Jeddah sia migliore per noi".

